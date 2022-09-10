​Аршавин оценил успехи «Зенита» в TikTok

«Зенит» может похвастаться серьёзными успехами в TikTok. По просмотрам в августе среди футбольных клубов питерцев обошла только «Барселона». Этот факт прокомментировал известный в прошлом футболист «сине-бело-голубых» Андрей Аршавин.

«Эти цифры говорят о том, что «Зенит» самый популярный клуб в России, и к нему высокий интерес в мире», - высказался Аршавин, слова которого на своих страницах приводит sport24.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. Лидируют питерцы и в новом сезоне Премьер-лиги, раздобыв 20 зачётных баллов в восьми прошедших турах.