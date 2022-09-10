​Кураньи оценил ситуацию Кокорина на Кипре

В летнее трансферное окно Александр Кокорин сменил «Фиорентину» на кипрский «Арис». Участие в этой сделке принимал Кевин Кураньи – бывший партнёр Кокорина по «Динамо» теперь занимается агентской деятельностью. Немец дал комментарий по поводу ситуации россиянина на Кипре.

«Для Кокорина было непросто влиться в эту команду и свыкнуться с тем менталитетом. Но сейчас они стали одной командой», - сказал Кураньи, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Переход в «Арис» Кураньи назвал хорошим выбором Кокорина.

«Там он сможет наслаждаться футболом, и это самое главное для него», - сказал немец.

Напомним, что трансфер Александра Кокорина в «Фиорентину» стал провальным. Нападающий за полтора года в Италии не отметился не одним результативным действием. Кокорин больше времени лечился, чем играл.