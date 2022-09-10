​Жирков ответил на вопрос, завершил ли он карьеру

Юрий Жирков в настоящий момент находится без клубной прописки. 39-летний футболист ответил на вопрос, завершил ли он карьеру. Видео со словами Жиркова появилось в телеграм-канале «Панк инсайд».

«Не знаю. Я один раз сказал, что закончил со сборной, а потом пришлось опять играть. Так что не знаю, как обернётся», - сказал Жирков.

«Были предложения из ФНЛ. Но я ни с кем не разговаривал, если честно. Пусть будет, как будет. Может, меня через полгода позовут куда-то. Например, в «Тамбов» или ещё куда-то», - высказался 39-летний игрок.

Во второй части сезона 2021/2022 Юрий Жирков выступал за «Химки».