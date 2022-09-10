Мелкадзе назвал тройку лучших нападающих РПЛ

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе назвал тройку лучших нападающих чемпионата России на свой взгляд.

«Мне нравятся Сергеев, Комличенко и Смолов. Это среди чисто центральных нападающих», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

Мелкадзе также отметил, что в прошлом сезоне он бы включил в этот список Артёма Дзюбу, Гамида Агаларова и Матео Кассьерру.

В текущем сезоне РПЛ Мелкадзе провёл девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. После девяти проведённых встреч сочинцы занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков.