Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мелкадзе назвал тройку лучших нападающих РПЛ

 
10 Сентября 2022 • 11:48 Комментировать
Сочи
...
Факел
18.09 16:30

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе назвал тройку лучших нападающих чемпионата России на свой взгляд.

«Мне нравятся Сергеев, Комличенко и Смолов. Это среди чисто центральных нападающих», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

Мелкадзе также отметил, что в прошлом сезоне он бы включил в этот список Артёма Дзюбу, Гамида Агаларова и Матео Кассьерру.

В текущем сезоне РПЛ Мелкадзе провёл девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. После девяти проведённых встреч сочинцы занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Смолов Артём Дзюба Николай Комличенко Сочи Георгий Мелкадзе Иван Сергеев Гамид Агаларов Матео Кассьерра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
10.09  15:00 Химки ... Крылья Советов
10.09  17:30 ЦСКА Москва ... Краснодар 1.65 4.10 5.00
10.09  19:45 Ахмат ... Пари НН
11.09  13:00 Урал ... Торпедо Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Сентября
11:53 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» подвели итоги работы на трансферном рынке
11:48 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе назвал тройку лучших нападающих РПЛ
11:38 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал категоричный прогноз на матч «Зенит» - «Оренбург»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе считает, что Дзюба и Кокорин смогли бы усилить «Сочи»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал победителя матча «Факел» - «Локомотив»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе — об уходе Федуна из «Спартака»: «Три титула за 18 лет — это мало»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Уциев: «У Талалаева очень агрессивный футбол»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Головин назвал Слуцкого самым важным тренером в своей жизни
10:24 · Россия. Премьер-лига
Кобелев оценил летние трансферы «Динамо»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Сочи»: «Привозить игроков стало тяжелее»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Нобоа не верит, что зимой сможет перейти в «Зенит» 1
10:07 · Россия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч ЦСКА - «Краснодар»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Наши тренеры могут работать в топ-клубах Европы, но их туда не возьмут»
09:03 · Россия. Премьер-лига
Нобоа рассказал о проблемах с полем на стадионе «Фишт»
08:33 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал победителя матча ЦСКА - «Краснодар»
Все новости
Рекомендуем