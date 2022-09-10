Мелкадзе считает, что Дзюба и Кокорин смогли бы усилить «Сочи»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мнением об уровне конкуренции в составе своей команды.

Форвард признался, что готов был вести борьбу за место в составе, если бы сочинский клуб решил усилиться новым нападающим в минувшее трансферное окно. В частности, Мелкадзе высказался об Александре Кокорине и Артёме Дзюбе, ранее перешедших в кипрский «Арис» и турецкий «Адана Демирспор» соответственно.

«Усилили ли бы «Сочи» Дзюба и Кокорин? Конечно. Они усилили бы любую команду РПЛ», — цитирует Мелкадзе «РБ Спорт».

После девяти проведённых матчей «Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.