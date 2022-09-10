Сёмин: «Наши тренеры могут работать в топ-клубах Европы, но их туда не возьмут»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что российские специалисты могли бы успешно работать в европейских топ-командах.

«Есть много российских тренеров, которые могут работать в Европе. Большинство из наших отечественных специалистов могут тренировать топ-клубы, но их туда не возьмут», - передает слова Юрия Павловича «РБ Спорт».

В настоящий момент Сёмин пребывает в статусе безработного. Его последним клубом был «Ростов».

Напомним, что сейчас в Европе работает экс-наставник сборной России Станислав Черчесов. Он занимает пост рулевого венгерского «Ференцвароша».