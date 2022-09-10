Комбаров - о Fan ID: «Мы лишаем столько народа футбола»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России, а в настоящий момент тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров рассказал, что думает о внедрении Fan ID в российском футболе.

«Мы лишаем столько народа футбола. Сейчас, наоборот, людей надо привлекать на трибуны. У нас и без того много камер, стюардов. Для чего нужен еще и Fan ID, я не понимаю», - передает слова Дмитрия «Чемпионат».

На данный момент в Российской премьер-лиге сыграно восемь туров. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», который опережает ближайшего преследователя на три балла. Московский «Спартак» идет на шестом месте.