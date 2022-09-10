Экс-нападающий «Спартака» Барриос завершил карьеру

Известный парагвайский нападающий Лукас Барриос принял решение о завершении карьеры. Об этом 37-летний футболист сообщил посредством своих социальных сетей.

«Благодарю всех за огромную поддержку все эти годы», - оставил сообщение опытный форвард.

Напомним, что Барриос имеет опыт выступлений в чемпионате России. С 2013 по 2015 год нападающий защищал цвета московского «Спартака».

В Европе он приобрел известность благодаря выступлениям за дортмундскую «Боруссию». В составе национальной сборной Парагвая Барриос провел 36 поединков и отметился десятью забитыми мячами.