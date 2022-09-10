Мостовой - о Конте в «Спартаке»: «Дай денег - приедет кто угодно»

Экс-футболист московского «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о переговорах экс-главы «красно-белых» Леонида Федуна с итальянским тренером Антонио Конте.

«Верю, что он мог оказаться в «Спартаке». Дай денег - приедет кто угодно. Капелло и Манчини приезжали», - передает слова Мостового «Чемпионат».

В настоящий момент пост наставника «народной команды» занимает испанский специалист Гильермо Абаскаль. Под его руководством столичный коллектив с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре пункта.

В девятом туре РПЛ «красно-белые» на выезде сыграют с «Ростовом».