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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой - о Конте в «Спартаке»: «Дай денег - приедет кто угодно»

 
10 Сентября 2022 • 07:18 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о переговорах экс-главы «красно-белых» Леонида Федуна с итальянским тренером Антонио Конте.

«Верю, что он мог оказаться в «Спартаке». Дай денег - приедет кто угодно. Капелло и Манчини приезжали», - передает слова Мостового «Чемпионат».

В настоящий момент пост наставника «народной команды» занимает испанский специалист Гильермо Абаскаль. Под его руководством столичный коллектив с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре пункта.

В девятом туре РПЛ «красно-белые» на выезде сыграют с «Ростовом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Антонио Конте
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