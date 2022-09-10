Канчельскис назвал итальянского топ-тренера, с которым вёл переговоры Федун

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на слухи о переговорах бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна с итальянским специалистом Антонио Конте, ныне работающим в лондонском «Тоттенхэме».

«Знаю, что Федун встречался с представителем Раньери. Когда? Точно не помню - до Карреры или после. Что касается Конте, может быть, по деньгам приврали. Всегда же любят приукрасить», - передает слова Канчельскиса издание «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 16 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. Ближайший матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут на выезде против «Ростова».