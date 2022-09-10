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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев отреагировал на решение Мелкадзе сменить гражданство

 
10 Сентября 2022 • 06:58 Комментировать

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Евгений Ловчев прокомментировал решение полузащитника «Сочи» Георгия Мелкадзе взять грузинское гражданство.

«Ситуация такая, что он в сборной России играть не будет. Если есть возможность сменить гражданство и играть в другой сборной, то ничего особенного в этом нет», - передает слова Ловчева издание «Чемпионат».

Напомним, что Мелкадзе выступал за молодежную сборную России, а вот за взрослую команду не провел ни одного поединка.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Георгий принял участие в девяти поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Ловчев Георгий Мелкадзе
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