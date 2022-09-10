Педриньо высказался о трансфере в «Локомотив»

Новобранец московского «Локомотива» Педриньо высказался о переходе в стан «железнодорожников».

«Узнал от своего агента об интересе и сразу согласился. Меня хорошо встретили. Люди открытые, добрые. Постараюсь как можно быстрее влиться в команду», - приводит слова бразильского легионера клубная пресс-служба.

Педриньо заключил с москвичами долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 года. Предыдущим местом работы полузащитника была «Америка».

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 19 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.