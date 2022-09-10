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Норманн отреагировал на изгнание из сборной Норвегии

 
10 Сентября 2022 • 06:30 Комментировать

Норвежский хавбек Матиас Норманн, перешедший в московское «Динамо» минувшим летом, прокомментировал ситуацию с исключением из национальной команды своей страны. Игрока убрали из сборной из-за того, что он решил остаться в российском футболе.

«Не лучшая ситуация, но все мое внимание сосредоточено здесь. Рад оказаться в «Динамо» и хочу помочь команде. Я мотивирован хорошо выполнять свою работу», - приводит слова скандинавского полузащитника пресс-служба «бело-голубых».

Напомним, что в прошлом сезоне Матиас выступал на правах аренды за «Норвич». Полузащитник принял участие в 23 поединках Английской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

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Динамо Москва Матиас Норманн
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