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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хусаинов считает бесполезным включение серба Мажича в ЭКС РФС

 
09 Сентября 2022 • 23:48 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что авторитетного сербского арбитра Милорада Мажича ввели в состав Экспертно-судейской комиссии РФС, речь идет о специалисте, который в прошлом работал на чемпионатах мира, в частности, в Бразилии и России. Однако другой бывший авторитетный арбитр, Сергей Хусаинов, считает бесполезным такой финт.

- Полагаю, что эти назначения нужны для того, чтобы показать футбольной общественности, каких авторитетных людей приглашают. Не исключаю и политический подтекст с учетом всех последних событий. В целом, к приглашению зарубежных специалистов в судейский корпус отношусь неоднозначно, - цитирует Хусаинова «РИА Новости».

Девятый тур российского чемпионата Премьер-лиги начался сегодня матчем «Сочи» и московского «Динамо», южане выиграли со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Хусаинов Милорад Мажич
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