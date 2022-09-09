Хусаинов считает бесполезным включение серба Мажича в ЭКС РФС

Мы уже сообщали о том, что авторитетного сербского арбитра Милорада Мажича ввели в состав Экспертно-судейской комиссии РФС, речь идет о специалисте, который в прошлом работал на чемпионатах мира, в частности, в Бразилии и России. Однако другой бывший авторитетный арбитр, Сергей Хусаинов, считает бесполезным такой финт.

- Полагаю, что эти назначения нужны для того, чтобы показать футбольной общественности, каких авторитетных людей приглашают. Не исключаю и политический подтекст с учетом всех последних событий. В целом, к приглашению зарубежных специалистов в судейский корпус отношусь неоднозначно, - цитирует Хусаинова «РИА Новости».

Девятый тур российского чемпионата Премьер-лиги начался сегодня матчем «Сочи» и московского «Динамо», южане выиграли со счетом 2:1.