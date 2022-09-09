Стал известен номер Чурича в «Торпедо»

Мы уже сообщали о том, что накануне завершения трансферного окна в России московское «Торпедо» обзавелось услугами 23-летнего Марио Чурича - хорватского полузащитника, интерес к которому ранее проявлял нижегородский «Пари НН».

Сегодня стало известно, что выступать Чурич будет под номером 97, эту информацию подтвердил официальный телеграм-канал московского клуба, опубликовавший фото с соответствующей футболкой и с живописным видом на Москву-реку и Кремль.

Почему Чурич выбрал 97-й, а не 98-й номер, в соответствии со своим годом рождения - загадка. Или мы пока что просто слишком мало знаем о нем.