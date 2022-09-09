​Игрок ЦСКА Мухин рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин в ходе интервью для клубной пресс-службы ответил на несколько вопросов о финансах.

Так, например, у Мухина спросили, сколько денег в месяц ему нужно, чтобы жить с комфортом.

«Думаю, около 200 тысяч. В Москве довольно дорогое такси, много и на это уходит», - высказался футболист, чьи слова приводятся на сайте ЦСКА.

Что касается своих самых дорогих покупок, то Максим Мухин рассказал о покупке квартиры для мамы.

В настоящий момент ЦСКА готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против «Краснодара». Он пройдёт в субботу, 10 сентября. Стартовый свисток команды услышат в 17:30 по Москве.