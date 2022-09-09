В экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза снова пополнение. Её серьёзно усилил серб Милорад Мажич. Об этом рассказывается на страницах официального сайта РФС.

В особенном представлении Милорад Мажич не нуждается. Не так давно – в 2018 году – он судил финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». В те года Мажич активно работал на важных матчах турниров УЕФА и ФИФА.

Отметим, что Милорад Мажич работал на двух чемпионатах мира – в Бразилии и России.

Напомним, что экспертно-судейская комиссия оценивает моменты после игр чемпионата России по обращению клубов и РФС.