​Карпин отреагировал на возможную смену гражданства Мелкадзе

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе допустил вариант со сменой футбольного гражданства ради выступления за сборную Грузии. Комментарий на этот счёт дал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Шанс выступать за сборную России есть у всех. Если он поменяет спортивное гражданство, то будет играть за Грузию. Будет ли это потерей? Без комментариев», - высказался Карпин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Георгий Мелкадзе представлял Россию на молодёжном и юношеском уровнях. При этом за национальную сборную нападающий ещё не играл.

25-летний Георгий Мелкадзе в сезоне 2022/2023 забил за «Сочи» три гола в восьми поединках.