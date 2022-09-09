Акинфеев назвал лучшего вратаря России

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев согласился с тем, что лучшим голкипером России на сегодняшний день является Матвей Сафонов из «Краснодара».

«Илья Свинов [из «Факела»] – достаточно хороший, квалифицированный вратарь. Не надо смотреть на 1:4 с нами, 1:4 со «Спартаком». Там были голы, хорошие действия… Есть Даниил Худяков, Матвей Сафонов… Плеяда вратарей хорошая.

Является ли Матвей Сафонов лучшим вратарём в России? На данный момент – да. Какие у него недостатки? Я не хочу недостатки его видеть, зачем оно мне надо? Недостатки вратарей – это всегда голы. Даже если ты не виноват, тебя всегда приплетут», - сказал Акинфеев.