​Акинфеев – о несправедливости по сравнению с «Зенитом»: «Что нам, скинуться на какого-нибудь Месси?»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в ходе программы «Коммент.Шоу» высказался о возможности конкуренции с «Зенитом» в нынешних реалиях.

«Большая разница между «Зенитом» и остальными командами? Так и в бюджетах тоже большая разница. В составе…

У нас в ЦСКА пришли новые игроки, это плюс-минус новая команда, а там [в «Зените»] с какого года собирают команду? Это же не так просто, что собрались и стали чемпионами 25 раз.

Несправедливо ли то, что из «Зенита» не уехали многие легионеры, как из остальных клубов? Так нам что делать? Что мы можем сделать? Скинуться, купить какого-нибудь Месси? Я не понимаю, что могу ответить на этот вопрос. Я не могу врать, что «мы сейчас должны приблизиться», что «мы суперкоманда»… Мы ЦСКА, с традициями и историей. Мы должны выигрывать, и тогда мы будем наверху. А сидеть и рассказывать про бюджеты…

Нужно выходить и все равно бороться, даже если команда на три головы тебя сильнее», - сказал Акинфеев.