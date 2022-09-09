​Акинфеев рассказал, как пошёл на снижение зарплаты в ЦСКА на 40%

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев стал гостем нового выпуска программы «Коммент.Шоу», которая выходил на YouTube. Вратарь ответил на вопрос, обращался ли к нему ЦСКА с просьбой пойти на сокращение зарплаты из-за пандемии.

«Так я новый контракт подписал, снизил [зарплату]. На 40%. Моя ли это была инициатива? Я понимал, что такая ситуация неизбежна. Разговор [о понижении зарплаты] пошёл, и я сказал: «Окей», - сказал Акинфеев.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт в субботу, 10 сентября. Команда Владимира Федотова сыграет против «Краснодара» дома.

Напомним, что на прошлых выходных Игорь Акинфеев провёл 300-й «сухой» матч за ЦСКА.