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​Тухеля уволили из-за Роналду, Сёмин вернётся в «Локомотив», а против Месси возбудили дело – в главных слухах недели рубрика

 
09 Сентября 2022 • 13:46 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, почему из «Челси» был уволен Томас Тухель, когда Юрий Сёмин вернётся в «Локомотив», и какие проблемы возникли у Лионеля Месси. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Тухеля уволили из-за Роналду

На неделе в топ-клубе Европы грянула тренерская отставка – Томас Тухель был уволен из «Челси». Решение руководителей лондонского клуба расстаться с тренером уже на старте сезона сопровождалось рядом слухов. Поговаривают, что Тодд Бёли уволил Томаса Тухеля из-за Криштиану Роналду. Новый владелец «Челси» очень хотел привести португальца в клуб, а тренер был категорически против. Именно в тот момент Бёли понял, что с Тухелем он не сработается.

Впрочем, появлялась информация и о проблемах в отношениях Томаса Тухеля с футболистами. Так, в последнее время команда якобы была недовольна немцем в вопросах выбора состава и использования игроков на тех или иных позициях.

Также СМИ рассказывали о том, что Томас Тухель в разговоре с руководителями «Челси» умолял дать ему второй шанс, но аргументы немцы не были услышаны.

 

Гвардиола отказался от Неймара

В летнее трансферное окно Неймар мог уйти из «ПСЖ». Многое было сказано о готовности парижан расстаться с бразильцем из-за желания улучшить своё финансовое положение в рамках правил fair play от УЕФА. На неделе в прессу просочилась информация о том, что кандидатура Неймара была предложена «Манчестер Сити». Чемпион Англии отказался от звёздного бразильца из-за позиции Хосепа Гвардиолы. Испанский тренер якобы побоялся негативного влияния Неймара на атмосферу в команде.

Между тем, сообщается о желании Хосепа Гвардиолы следующим летом подписать звёздного игрока из «Реала». Речь идёт о полузащитнике Тони Кроосе. Захочет ли немец принять новый вызов и отправиться в Англию, как недавно это сделал Каземиро, - большой вопрос.

 

Сёмин вернётся в «Локомотив»

Марвин Комппер был отстранён от работы в тренерском штабе «Локомотива» из-за неудачного старта команды в сезоне. Поговаривают, что если результаты в ближайшее время не улучшатся, то перестановки в клубе продолжатся. Ходят слухи, что своих должностей могут лишиться Томас Цорн (спортивный директор) и Александр Плутник (глава совета директоров).

Есть информация, что президентом «Локомотива» может стать Борис Ротенберг. При таком раскладе на тренерский мостик «железнодорожников» вернётся Юрий Сёмин, который принёс клубу все три чемпионства в его истории. Словом, в «РЖД» готовы пересмотреть немецкий курс, которого клуб придерживался в последние годы.

 

Против Месси возбудили дело

На неделе испанские СМИ раскопали информацию о возбуждении дела против Лионеля Месси. К счастью, речь идёт всего лишь об административной ответственности. У Месси возникли проблемы с особняком на Ибице. Выяснилось, что прежние владельцы расширили постройку без получения необходимого разрешения. Отвечать за незаконное строительство придётся аргентинскому футболисту. Вероятно, Месси предстоит выплатить штраф и внести часть жилища. Удивительно то, как юристы упустили факт незаконного строительства при оформлении сделки. Особняк, кстати, стоит примерно 11 миллионов евро.

Слухи собирал Александр Тихий.

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