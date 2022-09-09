Рианчо: «Мевля творил историю в «Зените», а теперь может делать это в «Спартаке»

Испанский тренер Рауль Рианчо, поработавший в российском чемпионате, отреагировал на переход экс-защитника петербургского «Зенита» Михи Мевли в столичный «Спартак».

«Мевля творил историю в «Зените», а теперь может делать то же самое и в «Спартаке»! Он не предатель, а профессиональный футболист», - приводит слова специалиста Sport24.

32-летний словенский защитник заключил с «красно-белыми» краткосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до окончания сезона-2022/2023.

Напомним, что Мевля выступал за петербургский коллектив с 2017 по 2019 год. Также он играл в РПЛ за «Ростов» и «Сочи».