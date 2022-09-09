Агент Конте ответил на вопрос о переговорах со «Спартаком»

Агент Федерико Пасторелли, который сотрудничает с наставником лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте, отреагировал на появившуюся информацию о переговорах между экс-владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном и своим клиентом.

«Федун уговаривал Конте возглавить Спартак? Ничего не знаю об этой истории. Переговоров между Конте и «Спартаком» никогда не было», - приводит слова агента Sport24.

53-летний итальянский специалист занимает пост главного тренера «шпор» с ноября 2021 года. Его трудовой договор с лондонцами рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

Что касается «Спартака», то «народную команду» сейчас возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.