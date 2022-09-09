Ковтун объяснил, зачем «Спартак» подписал Мевлю

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о вчерашнем трансфере экс-защитника петербургского «Зенита» Михи Мевли в «народную команду».

«Есть теперь возможность для маневра. Литвинов может переходить в центр поля спокойно, а Мевля меняться с Черновым. Позиция словенца предельно ясна», - приводит слова Ковтуна «Матч ТВ».

32-летний словенский футболист подписал с «красно-белыми» краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца текущего сезона.

После восьми туров «Спартак» набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.