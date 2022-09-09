Агент назвал безумием слухи о возвращении Джорджевича в Россию

Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы черногорского нападающего Луки Джорджевича, высказался касательно возможного возвращения своего клиента в российский чемпионат.

«Это безумие! Из России нет реального интереса к Луке - я бы так сказал. И я этого вообще не понимаю», - передает слова Глушевича «РБ Спорт».

В Российской премьер-лиге Джорджевич поиграл за петербургский «Зенит», столичный «Локомотив» и тульский «Арсенал». Последней командой нападающего был датский «Вайле».

Трансферная стоимость Луки оценивается в 450 тысяч евро. Сейчас он пребывает в статусе свободного агента.