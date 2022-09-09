Баженов - о Мевле: «Очень странный трансфер «Спартака»

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал трансфер экс-защитника петербургского «Зенита» Михи Мевли в стан «красно-белых». Столичный клуб заключил с 32-летним словенцем однолетний трудовой договор.

«Очень странный трансфер, я удивлен. Почему выбор пал на Мевлю, я не знаю. Если он проявит себя в «Спартаке», то окей. Если нет, то трансфер странный», - приводит слова Никиты Metaratings.ru.

Мевля имеет большой опыт выступлений в российском футболе. Защитник поиграл в Премьер-лиге за петербургский «Зенит», «Ростов» и «Сочи». Последним его местом работы был турецкий «Аланьяспор».