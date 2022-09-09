Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Трансфер Мевли - это не так серьёзно, пусть играет в «Спартаке»

 
09 Сентября 2022 • 09:30 Комментировать

Экс-рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о переходе словенского защитника Михи Мевли в московский «Спартак».

«Не вижу в этом ничего такого. Переход Мевли - это не так серьезно, пусть играет в «Спартаке», - приводит слова чешского тренера «Чемпионат».

Напомним, что трудовое соглашение 32-летнего словенского защитника с «красно-белыми» рассчитано до окончания нынешнего сезона.

В Российской премьер-лиге Мевля известен по выступлениям за «Зенит», «Ростов» и «Сочи». Последним его клубом был турецкий «Аланьяспор».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Властимил Петржела Миха Мевля
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.09  20:00 Сочи ... Динамо Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Сентября
11:06 · Россия. Премьер-лига
Мевля готов дебютировать за «Спартак» в матче с «Ростовом»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Гладышев рассказал, что игроки «Динамо» каждый день подкалывают Захаряна по поводу «Челси»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Агент назвал безумием слухи о возвращении Джорджевича в Россию
10:38 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров рассказал о своём желании возглавить «Спартак»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, что Мевля пошёл на значительное сокращение зарплаты ради трансфера в «Спартак»
10:21 · Россия. Премьер-лига
«Урал» объявил о трансфере сербского нападающего официально
10:06 · Россия. Премьер-лига
«Шинник» арендовал полузащитника «Урала» Емельянова официально
09:50 · Россия. Премьер-лига
Глушенков — о шансе в «Спартаке»: «Я забил на это»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Баженов - о Мевле: «Очень странный трансфер «Спартака»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Комбаров считает, что уровень чемпионата России упал
09:30 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Трансфер Мевли - это не так серьёзно, пусть играет в «Спартаке»
09:24 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров объяснил, почему завершил карьеру
09:17 · Россия. Премьер-лига
Глушенков назвал Талалаева самым жёстким тренером в своей карьере
09:16 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» оценили летние трансферы клуба
09:06 · Россия. Премьер-лига
Титов сделал прогноз на матч «Сочи» - «Динамо»
Все новости
Рекомендуем