Петржела: «Трансфер Мевли - это не так серьёзно, пусть играет в «Спартаке»

Экс-рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о переходе словенского защитника Михи Мевли в московский «Спартак».

«Не вижу в этом ничего такого. Переход Мевли - это не так серьезно, пусть играет в «Спартаке», - приводит слова чешского тренера «Чемпионат».

Напомним, что трудовое соглашение 32-летнего словенского защитника с «красно-белыми» рассчитано до окончания нынешнего сезона.

В Российской премьер-лиге Мевля известен по выступлениям за «Зенит», «Ростов» и «Сочи». Последним его клубом был турецкий «Аланьяспор».