Дмитрий Комбаров объяснил, почему завершил карьеру

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров высказался о завершении игровой карьеры.

«У меня была хорошая карьера, поиграл в больших клубах. В 34 года понимал, что предложений от топов уже не будет. А ездить по России не хотелось. Спокойно завершил карьеру, я наигрался», - передает слова Комбарова «Чемпионат».

За свою профессиональную карьеру Дмитрий поиграл за московские «Динамо» и «Спартак», а также самарские «Крылья Советом», которые стали для него последним местом работы.

В составе национальной сборной России защитник провел 46 поединков и записал на свой счет два забитых мяча.