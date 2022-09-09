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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дмитрий Комбаров объяснил, почему завершил карьеру

 
09 Сентября 2022 • 09:24 Комментировать

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров высказался о завершении игровой карьеры.

«У меня была хорошая карьера, поиграл в больших клубах. В 34 года понимал, что предложений от топов уже не будет. А ездить по России не хотелось. Спокойно завершил карьеру, я наигрался», - передает слова Комбарова «Чемпионат».

За свою профессиональную карьеру Дмитрий поиграл за московские «Динамо» и «Спартак», а также самарские «Крылья Советом», которые стали для него последним местом работы.

В составе национальной сборной России защитник провел 46 поединков и записал на свой счет два забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Комбаров
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