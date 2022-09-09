В «Оренбурге» оценили летние трансферы клуба

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора «Оренбурга», прокомментировал летнюю трансферную кампанию клуба.

«Довольны теми ребятами, кто пришел в клуб. Все себя отлично проявляют. Главное, что они дают результат и помогают команде. Мы очень рады», - цитирует спордира «РБ Спорт».

В рамках девятого тура Российской премьер-лиги «Оренбург» на выезде встретится с петербургским «Зенитом». Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 11 сентября.

После восьми проведенных туров «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.