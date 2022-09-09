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Юран резко ответил на вопрос о работе в «Челси»

 
09 Сентября 2022 • 08:59 Комментировать

53-летний российский тренер Сергей Юран, покинувший недавно пост наставника подмосковных «Химок», пообщался с журналистами о своем будущем.

«В отпуске ли я? Нет, рассматриваю предложения. Не звонили ли из «Челси»? Все закончили, пока», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

На этой неделе лондонский «Челси» отправил в отставку немецкого тренера Томаса Тухеля. Спустя сутки на вакантное место был приглашен британский специалист Грэм Поттер, с которым руководство «пенсионеров» заключило пятилетнее трудовое соглашение.

Что касается Юрана, то его сватали на пост рулевого воронежского «Факела».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сергей Юран
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