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«Мевля, Мямля, хоть вобла»: ветеран «Спартака» недоволен трансфером экс-игрока «Зенита»

 
09 Сентября 2022 • 08:53 Комментировать

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о трансфере экс-защитника петербургского «Зенита» Михи Мевли в стан «красно-белых». Стороны заключили трудовой договор до конца текущего сезона.

«Мевля, Мямля, хоть вобла. «Зенит» отказался от него, был в «Сочи», в Турции отказались. Зачем брать всех подряд?» - передает слова Гаврилова «Спорт-экспресс».

Напомним, что словенский защитник выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Также он поиграл в России за «Ростов» и «Сочи».

Последним местом работы Мевли был турецкий «Аланьяспор». За сборную Словении Миха сыграл 49 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов Миха Мевля
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