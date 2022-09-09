«Мевля, Мямля, хоть вобла»: ветеран «Спартака» недоволен трансфером экс-игрока «Зенита»

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о трансфере экс-защитника петербургского «Зенита» Михи Мевли в стан «красно-белых». Стороны заключили трудовой договор до конца текущего сезона.

«Мевля, Мямля, хоть вобла. «Зенит» отказался от него, был в «Сочи», в Турции отказались. Зачем брать всех подряд?» - передает слова Гаврилова «Спорт-экспресс».

Напомним, что словенский защитник выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Также он поиграл в России за «Ростов» и «Сочи».

Последним местом работы Мевли был турецкий «Аланьяспор». За сборную Словении Миха сыграл 49 матчей.