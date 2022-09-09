Глушенков вспомнил о тяжёлых тренировках Тедеско в «Спартаке»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Максим Глушенков, ныне выступающий в составе самарских «Крыльев Советов», вспомнил о тренировках немецкого специалиста Доменико Тедеско, ранее работавшего с «красно-белыми».

«Вспоминаются сборы с Тедеско в «Спартаке». Очень серьезные нагрузки - и по объёму, и по интенсивности. Все вместе. Было очень трудно», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что немецкий тренер возглавлял «народную команду» с 2019 по 2021 год. Под его руководством «Спартак» выиграл серебряные награды.

В четверг, 8 сентября, Тедеско был отправлен в отставку с поста наставника «РБ Лейпцига».