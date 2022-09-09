Агент Педриньо: «Были варианты в Испании, но он выбрал «Локомотив»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы новичка столичного «Локомотива» Педриньо, высказался насчет трансфера своего клиента в российский чемпионат.

«Были и другие предложения, в частности из Испании, но он предпочел «Локомотив», потому что это великий российский клуб», - передает слова представителя футболиста Metaratings.ru.

Напомним, что предыдущим местом работы бразильца была «Америка». В текущем сезоне Педриньо провел 19 поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

По итогам девяти туров Премьер-лиги «железнодорожники» занимают девятое место в турнирной таблице.