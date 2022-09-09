Форвард грозненского «Ахмата» Идрис Умаев временно покинул команду. Как информирует клубная пресс-служба, нападающий на правах аренды отправился в красноярский «Енисей». Трудовое соглашение рассчитано до окончания нынешнего сезона.

«Он должен получать игровую практику. Мы желаем Идрису много голов. Клуб будет внимательно следить за его выступлением», - говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Умаев не провел ни одного поединка, при этом игрока пять раз включали в заявку на матчи.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 11 встречах.