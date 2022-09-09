Российское трансферное окно закрылось ровно в полночь, как в сказке - сообщение об этом появилось на официальном сайте российской Премьер-лиги. Это означает, что заявлять новых игроков клубы не смогут вплоть до конца января, когда на четыре недели будет открыто новое трансферное окно.

- Для команд РПЛ закрылся первый регистрационный период сезона-2022/23. Процедура дозаявок стартовала 20 июня. Второй регистрационный период пройдет с 25 января по 22 февраля, - сообщает официальный сайт РПЛ.

После восьми туров в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги лидирует клуб, который выиграл четыре предыдущих чемпионата - питерский «Зенит». Он набрал двадцать очков, что на три больше, чем у самого ближайшего преследователя.