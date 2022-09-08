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Колосков призвал вернуть водку на российские стадионы

 
08 Сентября 2022 • 23:46 Комментировать

Бывший президент Российского футбольного союза, ныне исполняющий почетные обязанности номинального руководителя структуры, Вячеслав Колосков, призвал вернуть на стадионы крепкие напитки - и не только пиво, а что-то еще покрепче. Колосков считает, что люди приходят на стадион ради получения удовольствия, и они должны его получать в полной мере.

- Я уже говорил, что водку надо возвращать на стадионы. Приходя на футбол, люди должны получать полное удовольствие. Все же приходят на арену отдохнуть, поэтому вполне было бы комфортно выпить по 100 грамм и покушать, - заявил Колосков в эфире телеканала Матч ТВ.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков
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