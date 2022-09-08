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Ташуев: «Мевле – «свой» футболист, ему ещё играть и играть» эксклюзив

 
08 Сентября 2022 • 23:03 Комментировать

Главный тренер солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев, до этого тренировавший «Краснодар» и «Кубань», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход в московский «Спартак» из турецкого «Аланьяспора» словенского защитника Михи Мевли.

- Такой трансфер достаточно своеобразный. Наверное, он обусловлен проблемами в обороне «Спартака». Джикия сейчас играет в паре с Черновым. Травмирован Литвинов, который не сыграет в ближайших матчах, перешёл в «Торпедо» Кутепов. Ушёл и Кофрие, который мог сыграть в этой позиции. «Спартаку» количественно не хватало игроков в линии обороны. А Мевля отлично знаком с российской лигой, он поиграл в «Зените» и в «Сочи». Это «свой» футболист в кавычках, знающий наши реалии и нашу ментальность. Мевля – опытный игрок, понимающий российский футбол. Его взяли на «горящую» позицию. Кто-то, видимо, посоветовал его «Спартаку» – агенты, скорее всего. 32 года – для центрального защитника это не возраст абсолютно, Мевле ещё играть и играть. У меня тоже вчера ушёл защитник Егор Филипенко из солигорского «Шахтёра» в «Урал». Ему больше – 34 года, но он в очень хорошей форме и прекрасно выглядит.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Ташуев Чемпионат России РПЛ Миха Мевля
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