«Спартак» подписал экс-игрока «Зенита», «Динамо» - трёх легионеров, а легенда «Реала» отправилась в Грецию: главные трансферы недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Вот и РПЛ отстрелялась. Закрылось трансферное окно в России, 8 сентября стал последним днём, когда можно было регистрировать новых футболистов. Обошлось без ярких сделок, активнее всех, пожалуй, вело себя московское «Динамо». «Спартак» тихонечко сбросил балласт и подписал Мевлю, а Слуцкий забрал под своё крыло Дзагоева. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» взял Мевлю и продолжил очищение

Не получилось у Остона Урунова в «Спартаке». Приходил мегаталантом, за которого выиграли спор у ЦСКА и отдали 2 миллиона евро, а ушёл свободным агентом. Всего 9 матчей он провёл за красно-белых, даже Макс Кофрие, покинувший «Спартак» и перебравшийся в аренду в «Клермон» чуть раньше, провёл больше игр. Правда, талант Урунова всё ещё ценится на просторах РПЛ. Всего один день Остон находился без клуба, а потом подсуетился «Урал». Виктор Гончаренко не смог в бытность тренером ЦСКА поработать с Уруновым, так поработает сейчас.

На флажке пытался «Спартак» и усилить состав, но работа велась вялотекущая. По лучшему игрок «Волоса» Пауло Фернандесу так и не смогли договориться. Клуб не захотел отпускать главную звезду за бесценок, не помогли и уговоры Абаскаля, который Фернандеса хорошо знает. Казалось, что красно-белые обойдутся без усиления, но тут появился Миха Мевля. С экс-игроком «Зенита» и нынешним игроком «Аланьяспора» договорились быстро – контракт подписан по схеме 1+1. Мевля стал первым в истории «Спартака» словенцем, взял 32-й номер.

Мощнейшая закупка «Динамо»

В последние недели «Динамо» получало разные удары на трансферном рынке: состоявшийся уже переход Карцева пришлось отменить, а игрока вернуть в Израиль. Твёрдый игрок сборной Мексики Сесар Монтес так и не доехал до Москвы, а Арсен Захарян не смог улететь в Лондон, хотя оба трансфера были согласованы. Всё из-за сложностей с оплатой. Но завершили трансферное окно бело-голубые на мажорной ноте, провернув сразу два громких трансфера. Да и Захарян остался, тоже можно считать положительным моментом для клуба.

А усилили «Динамо» игроки опытные. Эли Даса играл в «Витессе» у Леонида Слуцкого, капитанствовал (и капитанствует) в сборной Израиля. 27-летний крайний защитник явно добавит класса обороне, ещё один плюс Дасы – он достался клубу бесплатно. Ещё один игрок, который пока ничего не стоил «Динамо» - Матиас Норманн. 26-летний норвежец уверяет, что предложений у него было очень много, но «Динамо» показалось наиболее перспективным вариантом. Интересно, что совсем недавно его «Ростов» обыграл бело-голубых в Кубке России. А сам Норманн в Москве в аренде, у «Динамо» есть право дальнейшего выкупа.

Завершили бело-голубые трансферную кампанию приобретением Николаса Нгамале. 28-летний полузащитник сборной Камеруна неожиданно сменил «Янг Бойз» на «Динамо», новостей о возможном трансфере или интересе до этого не появлялось. Вингер Нгамале за 44 матча в футболке швейцарского клуба забил 6 голов и сделал 10 ассистов.

Воссоединение Слуцкого и Дзагоева

Если Даса, игравший у Слуцкого в «Витессе» выбрал «Динамо», то Алан Дзагоев, игравший у Слуцкого в ЦСКА, выбрал «Рубин». Где и воссоединился с самим Леонидом Викторовичем. Прекрасно они знакомы с золотых времён ЦСКА. Теперь им на пару предстоит поднимать Казань из ФНЛ. Правда, о дальнейшем сотрудничестве пока вопрос открыт. С «Рубином» 32-летний Алан Дзагоев подписал контракт только до конца текущего сезона, а до этого полузащитник практически три месяца находился без клуба.

Ленини в «Краснодаре»

Самый звучный трансфер на флажке, пожалуй, провернул «Краснодар». Ведь на юг России приехал не кто-нибудь, а сам Ленини. Будем надеяться, что созвучие фамилий с великим вождём поможет полузащитнику. 25-летний футболист перешёл в «Краснодар» из португальского «Шавиша», стороны решили не разглашать финансовые подробности сделки. Ленини станет вторым футболистом РПЛ из Кабо-Верде (все мы помним Зе Луиша), на счету Кевина 2 матча за национальную сборную. За «Шавиш» он играл с 2019-го года, за это время провёл 42 матча, сделал два ассиста и забил один гол.

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Европейские чемпионаты

Легенда «Реала» доехала в Грецию

Великий Марсело, выигравший с «Реалом» 25 трофеев, включая пять кубков Лиги чемпионов, отправился доигрывать в Грецию. У бразильского защитника настолько высокий уровень, что приютил ветерана главный клуб страны. На год подписали контракт «Олимпиакос» и Марсело, есть ещё в договоре и опция продления. Бразилец долго искал новый клуб, с конца июня он находился в статусе свободного агента, перейдя в «Олимпиакос» уже после того, как закрылось трансферное окно в чемпионатах топ-5.