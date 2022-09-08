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Биджиев: «У Жиго уровень выше, чем у Мевли» эксклюзив

 
08 Сентября 2022 • 21:24 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход в «Спартак» из турецкого «Аланьяспора» словенского защитника Михи Мевли.

- У «Спартака» образовалась проблема в центре обороны после ухода Жиго. Конечно, московский клуб должен был как-то её решать. Видимо, именно с этим и связано приобретение центрального защитника. С другой стороны, у Жиго уровень повыше, чем у Мевли. Со стороны выглядит так, что «Спартак» не смог найти равноценную замену для Жиго в сложившейся ситуации. Единственный плюс Мевли – то, что он знаком с нашим чемпионатом. Он не так много играл в «Аланьяспоре», плюс возраст у него 32 года. Скорее всего, «Спартаку» будет трудно потом продать Мевлю и выручить за него деньги. Для меня это не очень убедительный трансфер.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ Миха Мевля Самуэль Жиго
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