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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стали известны финансовые потери «Зенита» и «Спартака» из-за санкций УЕФА

 
08 Сентября 2022 • 18:28 Комментировать

Российский футбол попал под санкции. Так, например, клубы из Премьер-лиги России в сезоне 2022/2023 не участвуют в еврокубковых турнирах. На страницах Metaratings были раскрыты суммы, которые потеряли российские клубы из-за отстранения из турниров УЕФА.

Больше всех финансово пострадал «Зенит» - питерцы потеряли 32 миллиона евро. И это ещё без учёта потенциальных доходов от продаж билетов. Что касается «Сочи» и «Спартака, то эти клубы от участия в еврокубках могли бы заработать как минимум по 4 миллиона евро. Доход москвичей и сочинцев мог вырасти до 5 миллионов евро за счёт продаж ТВ-прав.

Минимальный доход «Динамо» и «Краснодара» от участия в Лиге конференций составил бы 650 тысяч евро и 450 тысяч евро соответственно.

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