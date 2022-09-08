​Мевля стал первым словенцем в истории «Спартака»

Под занавес трансферного окна состав «Спартака» пополнил защитник Миха Мевля. Этот футболист не нуждается в особенном представлении, поскольку в России он уже выступал за три клуба – за «Ростов», «Зенит» и «Сочи».

Миха Мевля стал первым футболистом из Словении в истории «Спартака». Об этом рассказывает пресс-служба московского клуба.

Напомним, что Мевля подписал с «красно-белыми» трудовое соглашение по схеме «1+1». За «Спартак» словенец будет играть с номером 32 на футболке.

«Спартак» в настоящий момент готовится к гостевому матчу Премьер-лиги России против «Ростова». Он пройдёт 11 сентября.