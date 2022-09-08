​Жена объяснила, почему Карпин не сыграл за команду легенд «Спартака»

В начале осени легенды «Спартака» взяли реванш у «Зенита». На «Открытие Арене» москвичи отпраздновали волевую победу со счётом 2:1. За «красно-белых» не сыграл Валерий Карпин – нынешний рулевой «Ростова» и сборной России. Его супруга Дарья рассказала, почему тренер не принял участие в матче.

«Предлагали. Но вы и сами понимаете. Главный тренер РПЛ, до Москвы добираться долго и сложно - mission impossible», - высказалась Дарья Карпина. Её слова на своих страницах приводит sport24.

Сейчас Валерий Карпин готовит «Ростов» к домашней встрече чемпионата против «Спартака», которая запланирована на 11 сентября.