​Как на Карпина повлияет запрет Эстонии на въезд граждан России – жена тренера ответила

Несколько стран запретили гражданам России въезжать на свою территорию. В числе этих стран оказалась Эстония, где в свободное от работы время часто бывает Валерий Карпин и его семья. О том, как на рулевого сборной России повлияет запрет эстонских властей, рассказала супруга тренера – Дарья.

«На мою семью данное решение вообще никак не повлияет. Я, мой муж и дети - граждане Эстонии. Для нас никаких проблем», - высказалась Дарья Карпина, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В настоящий момент Валерия Карпин готовит «Ростов» к домашнему матчу Премьер-лиги против «Спартака». Команды сыграют в ближайшее воскресенье, 11 сентября.