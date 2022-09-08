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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Как на Карпина повлияет запрет Эстонии на въезд граждан России – жена тренера ответила

 
08 Сентября 2022 • 17:26 Комментировать (2)

Несколько стран запретили гражданам России въезжать на свою территорию. В числе этих стран оказалась Эстония, где в свободное от работы время часто бывает Валерий Карпин и его семья. О том, как на рулевого сборной России повлияет запрет эстонских властей, рассказала супруга тренера – Дарья.

«На мою семью данное решение вообще никак не повлияет. Я, мой муж и дети - граждане Эстонии. Для нас никаких проблем», - высказалась Дарья Карпина, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В настоящий момент Валерия Карпин готовит «Ростов» к домашнему матчу Премьер-лиги против «Спартака». Команды сыграют в ближайшее воскресенье, 11 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Дарья Карпина
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Комментарии (2)
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ARTUR
08 Сентября 2022 в 17:53
Очень распущенные на языки у них жены ...
sierge
08 Сентября 2022 в 17:30
Много гражданка Карпина говорит последнее время...
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