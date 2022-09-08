​Уткин: «Тухель «Факелу» не подходит»

«Факел» до сих пор не назначил главного тренера после отставки Олега Василенко. По поводу вариантов воронежского клуба с долей юмора высказался известный журналист Василий Уткин.

«Какое количество вариантов-то у «Факела» открылось! И Тедеско, и Юран… Вот только Тухель не подходит. Тухель и «Факел» все же антиподы. В смысле горения», - высказался Уткин посредством своего телеграм-канала.

Напомним, что на днях Доменико Тедеско и Томас Тухель оказались безработными – их уволили из «РБ Лейпцига» и «Челси» соответственно. Что касается Сергея Юрана, то в августе он покинул тренерское кресло в «Химках».

«Факел» ближайший матч проведёт 11 сентября – против «Локомотива».