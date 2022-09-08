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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Писарев может быть максимум писарем на подхвате» эксклюзив

 
08 Сентября 2022 • 12:31 Комментировать

Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым порассуждал, кто может возглавить воронежский «Факел», оценив ряд потенциальных кандидатов на этот пост.

- У нас сейчас полно тренеров, которые сидят без работы, – те же Аленичев, Тихонов, Черевченко. Вот пожалуйста, пускай берут «Факел» и покажут, как они умеют работать. Мастерство тренера заключается не только в том, чтобы научить игроков правильно бить по мячу и забивать голы, а, наверно, даже в первую очередь в том, чтобы создать в команде микроклимат, который позволит футболистам возможность проявлять себя.

Черевченко, на мой взгляд, может пойти в Воронеж. Я считаю, он как тренер интересный и как человек нормальный. А другие товарищи, которых я упомянул выше, вряд ли туда пойдут, хотя они спартаковские, и сегодня весь бомонд спартаковский сидит в руководстве «Факела». Я думаю, этим людям туда не хочется. Им же надо по-другому, им подавай более сильную команду.

У Юрана и Черевченко больше успехов, чем у Аленичева, Тихонова, Парфёнова. Юран вернулся в «Химки», и они неплохо закончили прошлый чемпионат, остались в Премьер-лиге, новый сезон начали хорошо. До сих пор «Химки» до сих пор не могут набрать ни одного очка после ухода Юрана. Это же о чём-то говорит, наверно. А если кто-то считает тренером Писарева, то я космонавт. Я думаю, он вряд ли может быть даже вторым тренером, как максимум – писарем на подхвате. Ну я же видел, как он работал в краснодарском «Урожае», – это было до смешного.

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Евро-Футбол.Ру,
Николай Писарев Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди
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