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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Итальянский журналист Брага: «Спартаку» высокое место не гарантировано» эксклюзив

 
08 Сентября 2022 • 12:22 Комментировать

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение московского «Спартака» от петербургского «Зенита» в восьмом туре РПЛ со счётом 1:2 и оценил дальнейшие перспективы «красно-белых» в чемпионате.

- «Зенит» показал лучшую игру, чем «Спартак», уже в первом тайме. Да, у питерцев не получилось забить до перерыва. Потом во втором тайме «Зенит» забил свой первый гол случайно, но когда ты много атакуешь, то ожидаемо, что рано или поздно забьёшь. В свою очередь, гол «Спартака» выдался очень красивый. «Спартаку» важно продолжать набирать очки, чтобы закончить чемпионат на высоком месте, которое ему не гарантировано. Он может опуститься, мы раньше видели разные сценарии вокруг него.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России РПЛ Микаэль Брага
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