Головин оценил перспективы Бальде в «Спартаке»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о перспективах своего экс-одноклубника Кейта Бальде в Российской премьер-лиге. Нападающий присоединился к московскому «Спартаку» на правах свободного агента.

«Через какое-то время он наберет форму и станет одним из ключевых игроков «Спартака» и одним из лучших в РПЛ. Он очень классный парень», - передает слова Александра «Спорт-экспресс».

О трансфере 27-летнего форварда в стан «красно-белых» было объявлено 26 августа. Бальде подписал со столичным клубом трехлетний трудовой договор.

В текущем сезоне Премьер-лиги Кейта принял участие в одном матче.