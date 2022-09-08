Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Головин оценил перспективы Бальде в «Спартаке»

 
08 Сентября 2022 • 11:49 Комментировать

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о перспективах своего экс-одноклубника Кейта Бальде в Российской премьер-лиге. Нападающий присоединился к московскому «Спартаку» на правах свободного агента.

«Через какое-то время он наберет форму и станет одним из ключевых игроков «Спартака» и одним из лучших в РПЛ. Он очень классный парень», - передает слова Александра «Спорт-экспресс».

О трансфере 27-летнего форварда в стан «красно-белых» было объявлено 26 августа. Бальде подписал со столичным клубом трехлетний трудовой договор.

В текущем сезоне Премьер-лиги Кейта принял участие в одном матче.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кейта Бальде Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Сентября
11:49 · Россия. Премьер-лига
Головин оценил перспективы Бальде в «Спартаке»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Олусегун отказал французскому клубу, чтобы остаться в «Краснодаре»
11:39 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» сообщили, будут ли подписания в последний день трансферного окна
11:32 · Россия. Премьер-лига
Семак ответил на вопрос, есть ли в «Зените» травмированные игроки
11:26 · Россия. Премьер-лига
Семак поставил оценку трансферной кампании «Зенита»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Шелия высказался о победной игре с «Локомотивом»
10:55 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поздравил Набабкина с днём рождения
10:32 · Россия. Премьер-лига
Ле Таллек - о Fan ID: «Я этого не понимаю, в Европе такого нет»
10:11 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает, что Чалов заслужил вызов в сборную
09:58 · Россия. Премьер-лига
Данни уверен, что Дзюба будет забивать в Турции
09:43 · Россия. Премьер-лига
Глушенков считает, что в будущем Осинькин способен возглавить сборную России
09:40 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Шахтёра» Пятов: «Тимощуку путь на Украину закрыт» 2
09:25 · Россия. Премьер-лига
Головин высказался о срыве трансфера Захаряна в «Челси»
07:11 · Россия. Премьер-лига
«Выбирает игроков под ЛЧ»: Игонин оценил трансферную политику «Зенита»
06:16 · Россия. Премьер-лига
Данни назвал положительный момент изоляции клубов РПЛ от еврокубков
Все новости
Рекомендуем