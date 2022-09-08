В «Зените» сообщили, будут ли подписания в последний день трансферного окна

Летняя трансферная кампания петербургского «Зенита» завершена. Об этом в разговоре с журналистом «Чемпионата» заявил гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Будут ли сюрпризы в последний день трансферного окна? Нет. Трансферная кампания «Зенита» завершена», - сказал руководитель клуба.

Летом ряды чемпиона России пополнили голкипер Иван Куарезма, защитник Родригао, полузащитники Густаво Мантуан и Зелимхан Бакаев, в также центрфорвард Матео Кассьерра.

По итогам восьми туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок команда Сергея Семака сыграет против «Оренбурга».