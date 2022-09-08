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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Факелу» нужен российский тренер, а не заграничные, которые топят «Локомотив» эксклюзив

 
08 Сентября 2022 • 11:16 Комментировать

Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Олега Василенко с поста главного тренера воронежского «Факела».

- Ещё уволили Тухеля из «Челси», но я же не могу сравнивать Василенко с Тухелем. Главное, чтобы «Факел» не навредил себе. Это их внутреннее дело. Я думаю, с таким результатом, который есть, клуб поступает правильно. Да, Василенко вывел команду в Премьер-лигу, но это не значит, что его надо держать, если там нет результата. Я не думаю, что он из разряда топ-специалистов. Наверно, он тренер уровня не выше первого дивизиона.

В «Факел» надо новую кровь, но, конечно, российского специалиста, а не заграничных, которые сегодня топят «Локомотив». С другой стороны, если у Воронежа ничего не поменяется в составе и не будет финансовых вливаний, вряд ли смена тренера ему сильно поможет. Селекция у «Факела» летом была очень слабая, фактически нулевая. Они не взяли никого, кто выступал раньше в высшем дивизионе. Ну не может команда, вышедшая в Премьер-лигу, играть в ней на одном желании. Это же не какие-то детские единоборства, а профессиональный футбол. В РПЛ нужно мастерство, которое у игроков «Факела» по пятибалльной системе на троечку.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Олег Василенко Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди
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